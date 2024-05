Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. На встрече обсуждалась подготовка к реализации перспективных промышленных проектов в Тыве, например, Тастыгского литиевого месторождения.

Также Денис Мантуров и Владислав Ховалыг обсудили ход исполнения комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной сфере на территории республики. Глава республики отметил, что отдельные пункты комплексного плана требуют актуализации, а его реализация позволит увеличить поставки электроэнергии в регион.

