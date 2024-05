В СПбГАСУ прошёл воркшоп по разработке архитектурных концепций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Директор проектного архитектурного студенческого центра СПбГАСУ Александра Кузьмина (слева) и архитектор студии Orchestra Камилла Ибрагимова (справа)

Проектный архитектурный студенческий центр СПбГАСУ и архитектурная студия Orchestra 16 мая провели в университетском пространстве «Точка роста» воркшоп «От поиска идентичности территории к созданию уникальных пространств».

Объединившись в группы, 30 студентов старших курсов архитектурного факультета в течение полутора часов разрабатывали идеи для благоустройства территории бывшего ботанического сада в городе Родники Ивановской области.

Одна команда работала над идеями для наполнения терапевтического сада (пространство для оздоровления и восстановления через взаимодействие с растениями), другая сосредоточилась на создании эдьютейнмент-объектов (объектов для обучения через игру). Ещё две команды занимались созданием выставочного пространства под открытым небом. Остальные команды разрабатывали варианты возможной организации пространственных связей внутри «квартала здоровья», объединяющего проектную территорию с больничным городком и стадионом «Труд».

В ходе воркшопа кураторы давали проектировщикам краткие консультации. Затем каждая группа представила свою идею, получила обратную связь и оценку. Представители Orchestra высоко оценили концепции и пригласили их авторов на оплачиваемую практику в студию.

