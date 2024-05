В Рязанском районе началось строительство трех корпусов по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Рязанском районе началось возведение трех жилых корпусов для переселения по программе реновации. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Корпуса возводят по адресу: Зарайская улица, земельный участок № 46/1. Здания переменной этажности будут построены по индивидуальному проекту, предусмотрен подземный паркинг. Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода, приступили к установке шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год», — отметил Рафик Загрутдинов.

Корпуса строят на месте трех расселенных пятиэтажек по адресам: Шатурская улица, дом 39; Зарайская улица, дом 46, корпуса 1 и 2.

Для наружной отделки используют навесные трехслойные панели, облицованные пиленым кирпичом. Входные группы оформят витражным остеклением.

В корпусах будет 146 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 108 трехкомнатных квартир. В квартирах для маломобильных жильцов увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику, розетки, дверной глазок, а оконные ручки расположат на доступном уровне.

Готовая улучшенная отделка будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первые этажи зданий сделают нежилыми. Там разместят вестибюли, лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, технические помещения, повесят почтовые ящики.

В каждом корпусе установят современные грузо-пассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входов не даст поскользнуться в любое время года.

Корпуса сформируют внутренний двор с местами для тихого и активного отдыха. Здесь оборудуют три детские площадки с безопасным резиновым покрытием, две спортивные площадки, а также обустроят две зоны отдыха. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят скамейки.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

