В НГУ стартовала летняя инженерная школа по программе стажировок InteRussia для иностранных специалистов в области инженерии

С 27 мая по 17 июня в НГУ проходит инженерная школа Interussia для молодых иностранных специалистов по перспективным направлениям, связанным с цифровыми технологиями и искусственными интеллектом. В университет приехали 16 слушателей из 9 стран, таких как Нигерия, Беларусь, Сербия, Босния и Герцеговина, Алжир, Индия, Узбекистан, Индонезия и Танзания.

27 мая состоялась церемония открытия летней школы. В мероприятии приняли участие Евгений Сагайдак, начальник Управления экспорта образования НГУ; Игорь Марчук, декан Механико-математического факультета НГУ, а также кураторы трёх направлений летней школы — Александр Савостьянов, профессор, заведующий кафедрой общей информатики Факультета информационных технологий; Алексей Редюк, заведующий лабораторией технологий фотоники и машинного обучения для сенсорных систем Физического факультета НГУ; Александр Люлько, и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.

— Для слушателей участие в летней инженерной школе — отличная возможность получить новые знания в одном из лучших российских университетов, прослушать тематические курсы от ведущих экспертов, принять участие в инновационных профессиональных мастер-классах по одному из трех направлений, а также обменяться опытом с коллегами из разных стран, — отметил Евгений Сагайдак.

— Тематика «умный город» сейчас перспективна и востребована. НГУ обладает широкими научно-исследовательскими и образовательными компетенциями в этой сфере. Так, в этом году на базе университета создан Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, мы стали одним из шести вузов второй волны и единственными за Уралом, кто получил поддержку от Правительства РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Центр занимается созданием и внедрением технологий «умного города» и подготовкой кадров для работы с ними. Мы считаем важным делиться нашими знаниями с коллегами из других вузов и стран, поэтому рады принять участие в летней школе в качестве экспертов, — прокомментировал Александр Люлько.

Участники школы будут работать в одной трех из групп в соответствии с выбранным направлением. Итогом мероприятия станет подготовка и презентация собственного научного проекта.

