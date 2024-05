Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

29 мая, в преддверии Дня защиты детей, в едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, и Анна Цивилева, председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», встретились с детьми военнослужащих. Заммэра рассказала о помощи, которую оказывает столица таким ребятам и их семьям в целом.

«С первых дней Москва адресно сопровождает семьи участников СВО и особое внимание уделяет тем, у кого есть дети. И это не только социальная поддержка, связанная с начислением пособий и других выплат. Мы стараемся помочь семьям поставить детей на ноги, выбрать образовательный трек и будущую профессию. На сегодняшний день на базе этого центра мы организовали профессиональное тестирование для ребят, которые заканчивают девятый или 11-й класс. Для них выбор профессии становится актуальным. Непосредственно на этой площадке они встречаются с представителями колледжей и вузов. В Москве принято решение, что дети участников СВО учатся в наших колледжах на бесплатной основе без ограничения по местам», — сообщила Анастасия Ракова.

По ее словам, ежегодно в Москве для подростков организовывают оплачиваемые стажировки. В ходе их прохождения ребята могут получить практические навыки, познакомиться с профессией и заработать деньги. В прошлом году такие стажировки прошли 600 старшеклассников, родители которых участвуют в СВО. В этом году программа расширилась.

«На базе единого центра поддержки мы приняли решение открыть летний досуговый центр для детей участников СВО. Для них мы подготовили разнообразные программы, которые позволят ребятам отдохнуть и получить новые знания. Они смогут находиться в центре целый день и будут обеспечены всем необходимым, в том числе и питанием», — подчеркнула Анастасия Ракова.

Старшеклассники поделились планами на будущее, рассказали, куда собираются поступать, с какими трудностями сталкиваются. Кроме этого, они внесли предложения, как изменить подходы к обучению в школе и градостроительству, как усовершенствовать работу в парках, в том числе их уборку.

Для подростков в этот день также был организован мастер-класс по приготовлению бургеров от профессиональных шеф-поваров — преподавателей Московского образовательного комплекса «Запад».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI