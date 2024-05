В ГУУ состоялась встреча студентов с проректором РТУ МИРЭА

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

29 мая 2024 года в Государственном университете управления прошла встреча студентов ГУУ с ректором Владимиром Строевым и проректором РТУ МИРЭА Игорем Тарасовым на тему деятельности Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики».

Встреча была организована с целью развития сотрудничества между ГУУ и МИРЭА в сфере экологической и экспедиционной деятельности и привлечения к ней наших студентов. Поэтому на встрече присутствовали не только участники недавней экспедиции в Себеж во главе с профессором кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе Владимиром Линником, но и те ребята, которым ещё только предстоит отправиться в свои первые походы.

Игорь Тарасов похвалил ребят за участие в поисковых работах в Себежском укрепрайоне и отметил, что это очень серьёзное и важное дело. Он рассказал, что в МИРЭА подобные экспедиции, экологические и добровольческие выезды проводятся уже 10 лет. Раньше поездки организовывались только для их студентов, но с недавних пор проект вышел на межвузовский уровень.

Гость рассказал о планах Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» на текущий год. Всего задумано 70 экспедиций, из них 18 в арктической зоне. 20 уже проведено. В эти дни идут экологические работы на островах Баренцева моря, в которых принимают участие четыре студента из ГУУ. Игорь Александрович сообщил, что связь с ними постоянно поддерживается, у них всё хорошо. Он предупредил, что подобные экспедиции – это не увеселительные прогулки и требуют определённой физической и психологической подготовки. «Команда Арктики» рассматривает возможность отправиться на Северный полюс на снегоходах – это уже по-настоящему сложная поездка, где не будет специальных мест для ночлега и приёма пищи. Гость признал, что даже опытные путешественники из МИРЭА ещё не совсем готовы к такому приключению.

В связи с этим Игорь Тарасов несколько раз указал студентам на уровень ответственности и серьёзное отношение к экспедиционной деятельности. «Если вам просто интересно, то сперва 10 раз подумайте, прежде чем записаться». Отказываться от поездки за день-два до её начала крайне нежелательно. К таким людям отношение строгое, ведь подготовка требует значительных сил, средств и времени, а желающих участвовать очень много, «поэтому не стоит занимать чьё-то место, если вы не уверены».

Владимир Строев согласился с гостем насчёт должной подготовки и моральной готовности к экспедициям. «Не надо фантазировать, что всё легко и прекрасно. У нас огромная страна. Тот же знаменитый перевал Дятлова всё так же недоступен, хотя находится на Урале, казалось бы, в обжитом районе».

Проректор МИРЭА рассказал, что в линейке мероприятий Студенческого экспедиционного корпуса есть и относительно лёгкие маршруты, которые отлично подойдут для начинающих. Например, выезд на Куршскую косу с целью заготовок корма для оленей, поход по Кармадонскому ущелью, работы в крепости Пиллау, что в Балтийске. Действую волонтёрские и мотивационные программы. К последним можно отнести поездки на запуски ракет с Байконура или прыжки с парашютом.

Гость поинтересовался у наших студентов, что им понравилось или не понравилось в поездке в Себеж. Ребята признались, что ранее не ходили в походы и остались в полном восторге, появилось желание продолжать. Но тут же оговорились, что не хватало горячего душа. Игорь Тарасов ответил, что «душ и поход – вещи несовместимые», а Владимир Строев предложил брать с собой сухие души, которые в ГУУ научились делать в рамках акции «ГУУ-СВОим».

Игорь Тарасов призвал внимательно знакомиться с условиями экспедиций на ресурсах «Команды Арктики», читать отзывы, задавать вопросы, чтобы чётко знать, что будет ждать на выезде и осознавать собственную готовность к трудностям. Деятельность организации, как и следует из названия, будет больше ориентирована на Арктику, но ранее разработанные программы и маршруты продолжат действовать, а география выездов расширяться не только на север. Например, на следующий год прорабатываются маршруты по Африке. Более того, члены «Команды Арктики» сами могут предлагать свои маршруты, направления и точки на карте, где бы им хотелось побывать. Руководство корпуса рассмотрит целесообразность предложения и займётся подготовкой экспедиции. Именно по предложению студентов прорабатывались и будут осуществлены поездки в Национальный парк «Земля леопарда» и на плато Путорана. Причём переговоры о последней велись около трёх лет, но тем не менее окончились положительно.

«Мы покажем вам весь мир, не только Россию. Потому что мы с вашим ректором большие друзья. Это уникальные возможности. И мы готовы делиться своим большим опытом», – пообещал Игорь Тарасов.

О ближайших экспедициях.

С 12 по 26 июня состоится поездка в Балтийск.

С 13 по 23 июля пройдёт 10-я смена поисковых работ в Себежском укрепрайоне, куда на данный момент собираются поехать четыре студента ГУУ.

Всем желающим принять участие в деятельности корпуса следует написать Владимиру Юрьевичу Линнику.

Е-mail: vy_linnik@guu.ru

ВКонтакте: https://vk.com/id350973303

Телеграм: https://t.me/LinnikVY

Даже если вы очень самостоятельны, сами найдёте себе поездку по душе на ресурсах Студенческого экспедиционного корпуса и запишетесь, обязательно сообщите об этом Владимиру Линнику – университет должен оформить поездку документально.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI