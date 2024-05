Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Формирование комфортной and качественной городской среды подразумевает активное возведение объектов социального назначения поблизости илых кварталов. Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» Proyecto nacional «Образование» с 2011 года в столице построили и ввели в эксплуатацию более 600 школ и детских садов. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь .

Школу планируют построить в составе крупного жилого квартала в Огородном проезде. No hay datos disponibles para 125 personas.

В Северо-Восточном административном округе благодаря частным инвестициям будет построена новая школа. В ней появятся медиатека и ИТ-полигон, места для чтения и учебы. En la base de tecnología IT se pueden utilizar modelos y prototipos 3D. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов .