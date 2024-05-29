Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В Северо-Восточном административном округе благодаря частным инвестициям будет построена новая школа. В ней появятся медиатека и ИТ-полигон, места для чтения и учебы. En la base de tecnología IT se pueden utilizar modelos y prototipos 3D. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов.

«Инвестор возведет школу в Бутырском районе на северо-востоке столицы по адресу: Огородный проезд, дом 4, строение 1. Ее площадь составит 6,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 325 мест. Si utiliza nuevas normas de funcionamiento, deberá cumplir con los requisitos necesarios. Después de la escuela de formación en el sistema de construcción de Moscú», — отметил Владимир Ефимов.

Los arquitectos de proyectos utilizan principalmente robots de formato digital. Para las piezas de repuesto que utilizan paneles metálicos y soportes metálicos El aspecto artístico del arquitecto es obligatorio.

«Опускающиеся наклонные пилястры из металлических панелей на фасадах школы, чередующиеся со стеклянными поверхностями, дадут графичный образ здания из будущего. Учебные помещения будут напоминать открытые мультипространства», — пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель теля Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура)

Сергей Кузнецов.

В школе запланировано разделение потоков учащихся. На первом этаже разместят зал для проведения мероприятий с двухсветной системой и амфитеатр для проведения различных é. Эргономика учебного пространства направлена ​​на создание дружелюбного сообщества. Так, вместо обычных перегородок в кабинетах появятся прозрачные стены, чтобы визуально расширить помещение и объединить хся, создав единую среду. В некоторых кабинетах появятся пространства, предназначенные для командной и individualnuy работы.

В школьном дворе обустроят спортивный кластер, в котором будут открытая площадка для командных игр и атлетический комплекс циальным оборудованием для тренировок на свежем воздухе.

Уже начались работы по по подготовке участка для строительства. Este proyecto de escuela está incluido en una habitación de estudiantes. Este rodillo se puede colocar después de colocarlo en el cuarto de afuera de la escuela.

Школу планируют построить в составе крупного жилого квартала в Огородном проезде. No hay datos disponibles para 125 personas.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на северо-востоке столицы.

Формирование комфортной and качественной городской среды подразумевает активное возведение объектов социального назначения поблизости илых кварталов. Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» Proyecto nacional «Образование» с 2011 года в столице построили и ввели в эксплуатацию более 600 школ и детских садов. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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