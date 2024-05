Более 4,5 тысячи московских школьников написали демонстрационный экзамен

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

4,5 тысячи московских школьников написали демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров. Из них более 500 ребят получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы проводим демонстрационный экзамен с 2017 года. За это время в нем поучаствовали более 17 тысяч столичных школьников, свыше трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы. Только в этом году победителями и призерами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. 29 из них написали работы на максимально возможный балл, верно решив все задания. Всего экзамен сдавали более 4,5 тысячи ребят», — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, демонстрационный экзамен проводится по дисциплинам дополнительного образования. Поэтому результат столичных школьников показывает, что они не только разбираются в школьных предметах, но и активно осваивают дисциплины вне программы. Это помогает выбирать дальнейшую профессиональную траекторию, погружаться в среду единомышленников, а также получать необходимые знания и навыки.

Экзамен проходил по 14 компетенциям. В их числе разработка приложений, управление дронами, промышленный и веб-дизайн, цифровая иллюстрация и фирменный стиль, включающий работу над брендингом. Школьники демонстрировали знания и умения в создании роботизированных систем, электронных макетов и прототипировании. Они работали над дизайн-макетами и мультимедийными проектами, а также придумывали программные решения с графическим интерфейсом. Кроме того, ребята решали задачи настройки, диагностики и ремонта беспилотников, верстали и оформляли веб-страницы, занимались дизайном корпуса устройства по чертежам его основных элементов, показывали мастерство в фотосъемке и обработке отснятого материала, а также создании видеофильмов.

Экзамен традиционно включал два этапа. Лучшие участники отборочного этапа прошли в очный. Он начался в марте на площадках федеральных вузов сети центров технологической поддержки образования столицы и Московского дворца пионеров городского Департамента образования и науки. Независимые эксперты и наблюдатели — представители столичных вузов и компаний-работодателей следили за выполнением заданий, после чего проверяли работы старшеклассников.

Участники, которые сделали от 50 до 80 процентов заданий, стали призерами демонстрационного экзамена, а выполнившие от 80 до 100 процентов — победителями. Положительные результаты на демонстрационном экзамене как индивидуальное достижение учитывают 19 ведущих столичных вузов.

