28.05.2024 Spotkanie Ministra Finansów z Federacją Przedsiębiorców Polskich

24 de mayo de 2024 r. odbyło się spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Tematem spotkania było omówienie warunków współpracy sektora rządowego z prywatnym oraz priorytetów związanych z prezydencją Polski w Radzie UE. Było to kolejne z serii spotkań z organizacjami pracodawców zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania Minister Finansów podkreślił, że polska gospodarka stoi przed nowymi wyzwaniami, dlatego należy maksymalnie wykorzystać jej potencjał wzrostu, a kluczowa w tym zakresie jest współpraca rządu z przedsiębiorcami. Jak dodał minister Domański, z tego względu konsultowane są propozycje legislacyjne, aby zmiany w prawie odbywały się w dialogu z zainteresowanymi. Ponadto obie strony spotkania pracują nad rozwiązaniami, które pomogą napędzić inwestycje zwłaszcza, że ​​napływające dane z gospodarki dotyczące wzrostu PKB są obiecujące. Ministro Finansów wskazał, że na szczególną uwagę zasługuje zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE. Z tego względu konieczne jest włączenie przedsiębiorców w prace nad priorytetami, które polski rząd będzie prezentował na forum Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że dialog Ministerstwa Finansów z organizacjami pracodawców jest kluczowy dla stabilnego rozwoju gospodarki i prowadzenia efektywnej polityki gospodarczej państwa.

