28.05.2024 Ministro Sikorski spotkał się ze Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Wdrażania Sankcji Davidem O’Sullivanem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Sikorski spotkał się ze Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Wdrażania Sankcji Davidem O’Sullivanem28.05.2024

Głównymi tematami dzisiejszych rozmów były krajowe inicjatywy w sprawie zwalczania obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję w odpowiedzi na jej agresję na Ukrainę oraz wymiana informacji na temat najnowszych sposobów obchodzenia sankcji przez państwa zecie. Rozmówcy diskutowali też na temat możliwości wzmocnienia unijnej odpowiedzi na te działania.

El Ministro Sikorski wskazał na kroki podjęte przez Polskę w celu uszczelnienia systemu sankcyjnego w kraju na poziomie legislacyjnym, koordynacyjnym i operacyjnym. Zapowiedział również intensyfikację współpracy w tematach sankcyjnych podczas nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, zarówno ze Specjalnym Przedstawicielem ds. Wdrażania Sankcji, jak również z Prokuraturą Europejską.

Ze swojej strony David O’Sullivan omówił wnioski ze swojej niedawnej podróży do Azji Południowo-Wschodniej i przedstawił plan działań na kolejne miesiące.

Rozmowa stanowiła również okazję do diskusji nad pojawiającymi się praktykami handlowymi związanymi z omijaniem sankcji przez państwa trzecie. Rozmówcy zgodzili się co do konieczności kontynuacji działań zmierzających do ich ograniczania, z wykorzystaniem istniejących mechanizmów krajowych i unijnych.

Szef polskiego MSZ zapewnił o wsparciu dla aktywności Specjalnego Przedstawiciela. Zaznaczył, że ograniczanie dostępu Rosji do towarów o znaczeniu militarnym przyspiesza jej przegraną w wojnie przeciwko Ukrainie i działa na rzecz przywrócenia pokoju w Europie.

FOTO: Sebastián Indra/MSZ

Zdjęcia (4)

MIL OSI