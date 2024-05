28.05.2024 Conferencia “Święto Samorządu Terytorialnego” z udziałem Ministra Finansów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

27 de mayo de 2024 r. w Sejmie odbyła się konferencja z udziałem m.in. Ministro financiero Andrzeja Domańskiego.

Główny tematem była reforma finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkania diskutowali również nad zadaniami jakie czekają w nowej kadencji samorządy lokalne.

W trakcie spotkania ministro financiero Andrzej Domański podkreśli, że samorząd terytorialny stanowi kluczowy element państwa. Dlatego jedną z pierwszych decyzji jaka została podjęta przez nowy rząd była reforma systemu finansowania samorządów. Jak dodał Ministro Finansów każda jednostka ma być beneficjentem tej zmiany. Zbudowanie nowego systemu dochodów to skomplikowane zadanie, na które wpływa wiele czynników, m.in. bardzo duże zróżnicowanie JST, zarówno pod względem terytorialnym, gospodarczym i społecznym.

W ramach reformy przewidywane broma:

wzmocnienie, ustabilizowanie finansów JST, tak by były one przewidywalne,

zwiększenie udziału dochodów własnych w strukturze dochodów JST,

obiektywne i algorytmiczne naliczanie środków finansowych dla każdej JST,

ograniczenie rozbudowanego przepływu środków pomiędzy budżetem państwa a JST,

zwiększenie wpływu Strony Samorządowej na podział środków dla JST.

Finanse samorządów zostaną oparte na ich dochodach własnych z PIT i CIT, które będą naliczane na podstawie precyzyjnego algorytmu.

Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Konferencja została zorganizowana w dniu „Święta Samorządu Terytorialnego” pod patronatem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej.

