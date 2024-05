12-часовой заплыв – многолетняя традиция, посвященная воинам-пловцам Великой Отечественной Войны

Source: MIL-OSI Russian Language News

В бассейне НГУ прошла традиционная 12-часовая эстафета, посвященная Дню Победы и воинам-пловцам, внесшим большой вклад в борьбу за победу нашей страны в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. В этом году мероприятие включено в Спортивный Фестиваль Дружбы «Вместе мы сила!» и направлено на поддержку исторической памяти о защитниках Отечества и воспитание патриотизма у молодежи.

С 7.00 до 19.00 пловцы преодолевали как можно большее количество метров за 30 минут, передавая эстафету следующему этапу. Любители плавания каждый раз доказывают, что нет предела физическим возможностям. В заплыве могут принять участие и взрослые, и дети, главная задача – плыть без остановки. Судьи считают, сколько кругов успеют преодолеть спортсмены, и по итогам определяют победителей.

Среди девушек лучшие результаты показали:

1 место — Татьяна Нефедова (ГИ), 2100 метров

2 место — Анастасия Юршенайте (ЭФ), 2050 метров

3 место — Стефания Мазаева (ФЕН), 1950 метров

Среди мужчин лучшими стали:

1 место — Антон Синица (ММФ), 2200 метров

2 место — Александр Панков (ФФ), 2050 метров

3 место — Семен Качурин (ФФ), 2025 метров.

Благодарим всех участников и организаторов патриотического мероприятия – преподавателей кафедры физвоспитания и инструкторов УСОЦ НГУ.

Ссылка на фотографии: https://photos.app.goo.gl/fqmAoDTEwCQ8Sh6F6

