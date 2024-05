Финансовые новости: Заемщики смогут самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ипотечный заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и не имеющий возможности выплачивать кредит, теперь сможет самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком. Это право предусмотрено законом, который приняла 28 мая Государственная Дума.

До сих пор банки при возникновении подобных проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. Но такая схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена. Кредиторы в свою очередь не всегда соглашаются на то, чтобы клиент самостоятельно продавал залог, поскольку у них нет гарантии, что по итогам сделки долг будет выплачен. Закон, в работе над которым принимал участие Банк России, обеспечивает баланс соблюдения интересов и кредиторов, и заемщиков. Так, если клиент сообщает банку о своем намерении самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, тот устанавливает минимальную цену и предельные сроки продажи. В то же время если цена окажется выше задолженности, то разница останется у человека. Самостоятельная продажа возможна в течение всего срока действия ипотечного договора. Кредитор в установленный период продажи не имеет права обращать взыскание на залог, но может помочь заемщику с его реализацией. Отказать человеку в самостоятельной продаже кредитор имеет право только в строго определенных случаях, указанных в законе. Например, если процесс обращения взыскания уже запущен или происходит банкротство залогодателя или залогодержателя. Кроме того, самостоятельная реализация невозможна, если имущество уже является залогом по другим договорам. Фото на превью: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

