Финансовые новости: В апреле сохранился высокий темп роста кредитования

Корпоративные кредиты продолжили расти высокими темпами (+1,9% в апреле после 1,8% в марте), около трети прироста пришлось на застройщиков. Помимо этого, значительный объем кредитов выдан крупным компаниям ряда отраслей, в том числе на завершение ранее начатых инвестиционных проектов, а также исполнителям госконтрактов.

По предварительным данным, прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4 после 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений, в то время как выдачи выросли не так сильно. При этом по-прежнему около 75% было выдано в рамках госпрограмм. Потребительское кредитование, по предварительным оценкам, продолжило активно расти (прирост сохранился на уровне марта и составил 1,8%). Продолжился активный приток средств населения (+2,1 после +1,9% в марте). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств значительно увеличился (+5,0%) после оттока в марте (-1,6%). Однако этот рост носил временный характер и был связан со смещением периода уплаты налогов с конца апреля на начало мая. Прибыль сектора в апреле составила 305 млрд рублей (доходность на капитал — 24,5% в годовом выражении), что на 13% выше результата марта (270 млрд рублей, 22%). Рост прибыли обусловлен снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года».

