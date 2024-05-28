Три дома по программе реновации построят в Царицыне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Южном административном округе Москвы возведут еще три дома по программе реновации. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

«Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно. Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванской (земельные участки № 2/1, 6/1 и 10/1)», — рассказала Юлиана Княжевская.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что всего в Южном административном округе в программу реновации включено 378 домов, в которых проживают около 82,3 тысячи жителей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

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