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В Рязани прошел первый региональный тур корпоративных ХIX Летних спортивных игр «Роснефти». La práctica deportiva incluye alrededor de 300 нефтяников восьми команд Москвы, Брянска, Удмуртии и Рязани.

Todos los tours regionales y «Роснефти» se encuentran en diferentes idiomas y en 11 disciplinas específicas.

Развитие спорта – одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных площадок в х присутствия. «Роснефть» также оказывает поддержку любительскому SPORT, проводит маштабную работу по популяризации здорового образа ж изни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности. Летние и зимние спортивные игры «Роснефти» – наиболее массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи спортсменов – не фтяников.

В Рязани в течение четырех дней определились победители и призеры в беге на короткие и длинные дистанции, гиревом спорте, кании ядра, пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе и бильярде. Кроме того, по результатам напряженных игр были определены победители в командных видах SPORTа – волейболе, баскетболе и minи-футболе. Наибольший интерес у болельщиков вызвали зрелищные соревнования по перетягиванию каната.

В общекомандном зачете бронзовым призёром стала команда «РН-Москва», организатора тура – ​​Рязанской НПК поднялись на вторую ступень пьедестала. Первое место завоевала команда «Удмуртнефти».

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La mayoría de los deportes deportivos «Роснефти» se crearon en 2005 y se compraron con 10 compañías. С тех пор соревнования стали частью корпоративной культуры. Letnie игры – яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества, поддержки о спорта и добрых традиций.

Los deportes «Роснефти» son los principales accesorios deportivos, los que se encuentran en la calle , занимая призовые места.

В В Компании успешно реализуется программа развития культуры здорового образа жизни «Живите дольше!», которая положительно влияет на снижение заболеваемости, популяризирует здоровый образ жизни, а также вовлекает сотрудников разных возрастов и физической в ​​спортивные мероприятия.

Desde aquí, en las ramas de la división deportiva corporativa «Энергия жизни» сотрудники Компании регулярно занимаются том и состязаются в различных спортивных дисциплинах. К движению уже присоединилось свыше 106 тыс. сотрудников Компании.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 28 de mayo de 2024

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