Спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутове готов более чем наполовину

Спорткомплекс «Максимум», расположенный в Юго-Западном административном округе по адресу: Остафьевская улица, корпус Г, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сейчас специалисты монтируют декоративный фасад и занимаются облицовкой плиткой. Ведется устройство наружных и внутренних инженерных сетей. Черновые отделочные работы выполнены на 85 процентов, чистовые — на 35 процентов.

«Устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей выполнили на 60 процентов. Фасады объекта будут сочетать актуальные цветовые решения: оттенки травертина, песчаника, меди и камня. Жители смогут оценить внешний облик спорткомплекса после завершения фасадных работ уже во втором квартале текущего года», — отметил Рафик Загрутдинов.

В спорткомплексе «Максимум» также разместится ледовое поле. Сейчас строители наносят огнезащиту на металлоконструкции ледовой арены.

Площадь двухэтажного объекта составляет более 8,5 тысячи квадратных метров. Внутри расположится большой бассейн длиной 25 и шириной 16 метров на восемь дорожек, малый бассейн длиной 10 и шириной шесть метров, зал для общей физической подготовки, ледовое поле длиной 60 и шириной 30 метров, а также медицинские, административные и технические помещения.

Пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных граждан, составит 1540 человек в сутки. Особое внимание уделят благоустройству территории. Здесь появятся велопарковка, парковка для автомобилей на 68 машино-мест и место для отдыха.

