Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году. Ее общая готовность уже превысила 70 процентов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Она пересечет четыре крупные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО», — отметил Мэр Москвы.

Три участка трассы уже завершены. Еще два, от транспортного узла «Столбово» до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе, — сейчас строятся. Всего специалистам предстоит проложить более 43 километров дорог, в том числе одну эстакаду, пять путепроводов и один тоннель. Кроме того, обустроят 16 пешеходных переходов.

