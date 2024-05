Собянин назвал площадки, где этим летом будут проходить бесплатные тренировки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Летний сезон проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» начнется 1 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В рамках “Моего спортивного района” тренировки будут проходить в 10 округах Москвы во дворах и парках столицы — на 84 площадках. Среди них есть и необычные места, например крыши районных центров “Место встречи” и зоны для занятий роллер-спортом. Виды спорта самые разнообразные — от фитнеса до баскетбола. Впервые во время летнего сезона пройдут беговые тренировки», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году для участников проекта «Спортивные выходные» приготовили новинку: занятия на свежем воздухе будут проводить в парке Победы, на территориях Центрального рынка, «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Кроме того, тренировки пройдут на закрытых площадках в пространстве «Депо. Москва» (улица Лесная) и в павильоне № 75 на выставке-форуме «Россия».

Посетить бесплатные занятия можно в выходные дни на 29 площадках столицы. График и адреса тренировок проекта «Спортивные выходные» доступны на сайте проекта и в любом центре госуслуг. Заниматься можно и не выходя из дома: по будням в 07:00 для участников проекта проводят онлайн-зарядку.

«Площадки проектов будут задействованы в фестивале “Лето в Москве. Все на улицу!”», — добавил Сергей Собянин.

