Сварить уху и написать морской пейзаж: какие мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя»

До 2 июня на площадках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» будут проходить творческие и кулинарные мастер-классы. В них могут принять участие как дети, так и взрослые. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Всего планируется провести около 600 занятий, объединенных морской тематикой. Например, на 10 фестивальных площадках гостям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, еще на восьми — расскажут, почему Москву называют портом пяти морей. Большинство мастер-классов посвятят приготовлению блюд из разных видов рыбы», — рассказала Наталья Сергунина.

Секреты рыбалки и морских пейзажей

В шале «Пальмовая оранжерея» на Тверской площади посетителей познакомят с основами штурманского дела и флотской сигнальной системой. В будние дни в 15:00 их научат вязать морские узлы, а в 16:00 — делать флажки, с помощью которых передаются сообщения между кораблями. В субботу и воскресенье в 17:00 ребята смастерят стилизованные украшения из лент и ракушек.

Ежедневно с 12:00 до 20:00 на ВДНХ (у фонтана «Каменный цветок») и Школьной улице проводят творческие занятия и уроки живописи. Желающие могут встать за мольберт и написать морской пейзаж, освоить основы оригами, узнать о российских художниках-маринистах.

28 мая на Сухонской улице и Коптевском бульваре, а также в сквере у станции метро «Некрасовка» и еще на нескольких площадках можно послушать лекции «Секреты рыболова». Участники узнают, какую выбрать удочку, как готовить прикормку и на что клюет крупная рыба.

Об особенностях московских водоемов горожанам и туристам расскажут на познавательных встречах «Порт пяти морей». Они пройдут 30 мая в 15:00 в сквере на улице Хачатуряна, 1 июня в 18:00 в парке Олимпийской Деревни и 2 июня в 14:00 на улице Грекова.

Блюда советской классики и модные изыски

Столичные шеф-повара составили масштабную программу гастрономических мастер-классов. Они научат гостей готовить блюда из форели, дорады, лосося и других видов рыбы.

На бульваре Дмитрия Донского 29 мая в 13:00 будут лепить рыбные пельмени. На улице Теплый Стан 31 мая в 16:00 предложат поработать над риетом из форели, а 1 июня в 13:00 — приготовить брускетты с сайрой, печенью трески и паштетом из тунца. В этот же день в 17:00 на площадках на Ореховом бульваре, Святоозерской улице и в Зеленограде пройдет занятие, которое посвятят советской классике — салату «Мимоза» по рецептуре ГОСТа.

В студии рынка «Москва — на волне» ежедневно с 28 по 31 мая в 18:00 будут варить уху из окуня, 1–2 июня в 12:00 научат запекать кальмаров с овощами на гриле, а в 18:00 — готовить форшмак из сельди с хрустящим хлебом.

На 15 площадках, в том числе площади Революции, улице Адмирала Руднева и Волгоградском проспекте, юные кондитеры под руководством наставников украсят съедобным декором имбирное печенье в форме рыбок.

