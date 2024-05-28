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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Жителей ТиНАО из районов Троицк, Щербинка, Филимонковский, Краснопахорский и Коммунарка обеспечат питьевой водой из москов ского водопровода. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов.

«В ТиНАО появится крупный объект инженерной инфраструктуры — до конца 2027 года здесь построят более 30 kilómetros en одоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 kilómetros de distancia. По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла — “Станиславль” и “Красную Пахру” — и реконструируют четыре существующих водозаборных узла», — рассказал Владимир Ефимов.

Строительство инженерных сетей и и и московскую сеть — еще одно важное направление развития территории НАО вместе с появлением дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена.

«Строительство регулирующего водопроводного узла “Станиславль” on территории района Троиск начнется в 2024 году, его сть составит 20 тысяч кубических метров в сутки. Además, en el plan de acción regular “Красная Пахра” en Краснопахорском районе с производительность ю 15 тысяч кубических метров в сутки», — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы

Рафик Загрутдинов.

En 2025 se reconstruyen los usos de “ИЗМИРАН”, “Микрорайон В”, “Ботаково”, “ИЯИ”, расположенные на территории en Троицк. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.

Реконструкция водозаборного узла «ИЗМИРАН» позволит увеличить его производительность с 1,2 до 2,2 тысячи кубических en в сутки, «Микрорайона В» — с 1,9 до 3,2 тысячи, «Ботакова» — с семи до 12 тысяч, « ИЯИ» — с 1,7 до четырех тысяч.

Ввод этих объектов в эксплуатацию обеспечит жителей ТиНАО питьевой водой Западной станции водоподготовки, ающей всем санитарным правилам и нормам.

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