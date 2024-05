Путь Сбера и ЦБ РФ – Тинькофф запускает платежные QR-коды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Зачем Тинькофф Банк запускает собственный QR-код для платежей?

Решение Тинькофф Банка о расширении перечня платежных инструментов объясняется развитием данного направления в отрасли: только за первый квартал текущего года пользователи SberPay совершили почти 800 млн. операций на общую сумму более 1 трлн. руб. Тинькофф разрабатывает технологию по ряду причин:

банк хочет составить конкуренцию аналогичным инструментам от Сбера и ЦБ РФ;

Тинькофф заботится о клиентах, предоставляя им выбор удобного способа оплаты;

планируется привлечение партнеров – банков, которые смогут подключиться к QR-кодам от Тинькофф;

банк имеет обширную клиентскую базу физических лиц и предпринимателей, поэтому сможет использовать привычки россиян для получения коммерческой выгоды.

«Создание единого QR-кода – оптимальное решение для рынка, но разработку технологии должна осуществлять ассоциация банков, а не оператор СБП, только тогда удастся достичь равноправия для всех участников отрасли», – подчеркнули в банке Тинькофф.

Эксперты призывают не бояться конкуренции – клиенты, оплачивающие товары, смогут самостоятельно выбрать удобный инструмент для работы, продавцы же в ТСП помогут им провести операцию: проблем в этом направлении не возникнет.

Как у клиентов банка Тинькофф будет работать оплата по QR-коду?

Платежи по QR-коду от Тинькофф обещают запустить до конца года – механизм проведения транзакций уже привычен для россиян:

На терминалах эквайринга Тинькофф разместит QR-коды. Покупателю нужно будет отсканировать код для перехода на страницу оплаты. Клиент сможет выбрать нужный способ платежа – через Тинькофф, СберБанк, СБП, сервисы партнеров, рассрочку «Долями». Пользователь подтвердит операцию, терминал выдаст чек об успешной оплате.

Сейчас по такой же схеме свои покупки оплачивают клиенты СберБанка – они могут провести операцию через SberPay, СБП, Тинькофф, Совкомбанк, Альфа-Банк и ряд других партнерских учреждений.

09:00 28.05.2024

