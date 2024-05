Правительство упростило условия выдачи субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. По поручению Президента принято решение упростить условия такой поддержки для инвестпроектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны России и муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие туризма». В частности, для инвесторов на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере установлена возможность получать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства.

Решение связано с отдалённостью этих территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку. Оно позволит поддержать инвесторов, реализующих проекты для комфортного отдыха туристов и создающих дополнительные места проживания для путешествующих граждан.

Обеспечить доработку условий предоставления субсидий регионам, входящим в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, на поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения Правительству поручил Президент по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край в январе 2024 года.

