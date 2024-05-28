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По поручению Президента Правительство продолжает работу, направленную на поддержку дальневосточной судостроительной мышленности и обновление судов рыбопромыслового флота. На завершение строительства семи судов-краболовов на верфях Дальневосточного federalnogo округа из резервного фонда выде лено более 3,2 millones de rublos. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены рыбопромысловым компаниям, получившим доли инвестиционных квот на добычу краба для промышленного и прибре жного рыболовства и взявшим на себя обязательство построить суда-краболовы. С помощью субсидий они смогут частично компенсировать затраты на строительство таких судов.

«Всего в течение трёх лет со стапелей должны сойти 13 таких краболовов, а эти средства помогут ускорить на воду для 7 з них», – отметил Михаил Мишустин on совещании с вице-preмьерами 27 may, поручив Минпромторгу довести выделенные ассигнования судостроителей как можно puntuación.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», й является частью госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

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