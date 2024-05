«По велению сердца» в библиотеке № 243

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В библиотеке № 243 при участии студентов одного из медицинских колледжей столицы проведут занятие по профориентации, приуроченное к Международному дню медицинской сестры.

Участникам расскажут о приемах оказания первой помощи при различных травмах, измерении артериального давления, уходе за новорожденными. Гости познакомятся с содержимым медицинского чемоданчика, книгами по биологии, зоологии и химии, а также узнают о специфике разных специальностей в сфере здравоохранения.

Библиотекари представят обзор литературы по медицине. Кроме того, можно будет осмотреть художественную выставку победителей конкурса рисунка в номинациях «Анатомический рисунок» и «Лекарственные растения».

