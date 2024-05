Поступление на целевое обучение в 2024 году: новый алгоритм участия в конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 мая вступило в силу постановление правительства Российской Федерации, изменяющее алгоритм приема на целевое обучение. Одним из главных нововведений текущего года стало внедрение государственной информационной системы «Работа России». Подробно об изменениях в 2024 году — в материале. Ранее поступающим нужно было, используя доступные ресурсы, самостоятельно искать заказчиков. В текущем году им в этом помогает государственная информационная система «Работа России». На этой платформе работодатели * размещают предложения о целевом обучении, а абитуриенты подбирают подходящих им заказчиков. Предложения от заказчиков должны быть размещены на платформе до 10 июня и содержать в себе информацию о вузе, образовательной программе, будущем работодателе и сроке договора, а также меры поддержки на период обучения, количество кандидатов, которых готов принять к себе заказчик, и предъявляемые к ним требования. Абитуриенты бакалавриата и специалитета выбирают заинтересовавшие их предложения и подают будущим работодателям соответствующие заявки. При этом поступающие могут подать заявление на поступление по целевой квоте только от одного заказчика в один вуз и на одну образовательную программу, а не в пять вузов и на несколько направлений подготовки в каждом из них, как это было в прошлые годы. Несколько иначе обстоят дела в магистратуре: поступающие могут подать заявления в один или несколько вузов и также на одну или несколько образовательных программ. При этом абитуриент, подавая заявление в один вуз, должен выбрать разные направления подготовки для поступления по целевой квоте. Если же он планирует участвовать в конкурсе на несколько образовательных программ по одному направлению, то тогда следует выбрать разные вузы. Заявку на получение квоты от работодателя абитуриенты бакалавриата и специалитета подают одним из двух способов: через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» вместе с заявлением о приеме на обучение или в бумажном виде в вуз. При поступлении в магистратуру заявки принимаются на рассмотрение работодателями только в бумажном виде через университет. Вне зависимости от выбранного способа подать заявку следует не позднее последнего дня приема документов, установленного для соответствующей образовательной программы. Отбор кандидатов работодателями проходит на основании требований, которые они указали в своем предложении на платформе «Работа России». При зачислении вузом учитывается не только общее число выделенных целевых мест на образовательной программе, но и число обучающихся, которых каждый из заказчиков готов принять по своему предложению. Зачисление на места в рамках целевой квоты осуществляется на конкурсной основе в соответствии с приоритетами зачисления, указанными поступающими в заявлении о приеме. Еще одним важным изменением этого года стала процедура заключения договора. Ранее поступающий должен был заключить договор о целевом обучении с заказчиком до зачисления в вуз. Теперь — со следующего дня после издания приказов о зачислении и вплоть до начала учебного года. Заключить договор можно очно или дистанционно. Ознакомиться с траекторией поступления на целевое обучение можно на странице Приемной комиссии.

* Кроме спецслужб, предприятий, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, Управления делами Президента РФ и подведомственных ему организаций.

