Политех принял конференцию «Материалы и технологии в нефтегазовой отрасли. Коррозия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» СПбПУ прошла IV международная конференция «Материалы и технологии в нефтегазовой отрасли. Коррозия». В работе на площадке приняли участие 245 специалистов, а ещё 50 присоединились онлайн. Это представители крупных российских предприятий нефтегазового и металлургического секторов промышленности : ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь», ПАО «ТМК», ПАО «ММК», ПАО «Татнефть», АО «КГМК», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Ямал СПГ», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «РН-БашНИПИнефть», АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» — всего более 150 организаций, а также научных и инженерных сообществ.

В этом году деловая программа не была ограничена традиционной темой коррозии, а включала в себя расширенный перечень направлений, в числе которых — цифровое материаловедение, полимерные композиционные материалы для нефтегазовой отрасли, подготовка кадров и многие другие актуальные для отрасли темы. В трехдневную программу вошли экспертные доклады, открытые лекции, семинары, выставки, а также нетворкинг между специалистами различных областей. Было организовано 11 секций и круглых столов, на которых прозвучали более 100 докладов.

Центральным мероприятием первого дня стало пленарное заседание «Опыт и перспективы импортозамещения оборудования нефтегазового назначения». Модераторами выступили директор НОЦ «Северсталь-Политех» ПИШ СПбПУ Сергей Ермаков, инженер-исследователь НТК «Новые технологии и материалы» ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Иван Голубев.

Открыл пленарное заседание исполнительный директор НТК «Новые технологии и материалы» ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Никита Шапошников. Он поблагодарил участников за внимание к тематике мероприятия и готовность поделиться опытом и практическими наработками. Никита Олегович подчеркнул, что с момента первой в России Международной конференции «Коррозия в нефтегазовой отрасли» , проходившей в Политехе в 2019 году, сформировалось высокопрофессиональное сообщество, включающее представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний, металлургических комбинатов, производителей оборудования, университетов, научных и инжиниринговых компаний. Его участники активно взаимодействуют за рамками ежегодной конференции, определяя современные ориентиры развития данного сектора промышленности.

«Санкт-Петербургский политехнический университет на протяжении всей своей истории ставит целью развитие науки и технологий в интересах промышленности. И этот тренд — тесная интеграция науки, образования и реального производства — сейчас особенно актуален, в этой связке мы продолжаем работать, — отметил спикер. — Важно, что если первая конференция была посвящена исключительно коррозии в нефтегазовой отрасли, то в процессе эволюции нашего сообщества появились вопросы, связанные с полимерными композиционными материалами, водородной энергетикой, биодеградацией материалов — все они вошли в программу этого года».

С докладом о технологии реверс-инжиниринга и ее возможностях для высокотехнологичной промышленности выступил генеральный директор АО «Инжиниринговый центр «Кронштадт» Олег Егоров. Он подчеркнул, что компания «Кронштадт» успешно решает комплексные инжиниринговые задачи клиентов из судостроительной, нефтегазовой, химической, металлургической, добывающей и других отраслей, работает над изготовлением нестандартных агрегатов и узлов под проектные решения. Директор по развитию технологий и продуктов Объединенной металлургической компании Павел Степанов рассказал о развитии производства труб в коррозионностойком исполнении на Выксунском заводе ОМК. На пленарном заседании также выступил директор по работе с ключевыми партнерами Института нефтегазовых технологических инициатив Алексей Фадеев с докладом о деятельности института в области развития единой отраслевой системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологии.

В ходе обсуждения участники затронули тему подготовки высококвалифицированных кадров, профессиональные знания и навыки которых отвечают актуальным потребностям и задачам нефтегазового сектора. В эту работу включилась и Передовая инженерная школа СПбПУ. Как отметил Сергей Ермаков, за два года разработаны и открыты две магистерские программы в области металлургии и нефтегаза:

Постоянно взаимодействуя с представителями нефтегазовой, металлургической промышленности, выполняя совместные НИОКР, мы понимаем, что эффективные сотрудники металлургических компаний и нефтегазовой отрасли — это люди, которые совмещают знания в данных областях с компетенциями в сфере IT-технологий, обладают управленческими навыками, опытом принятия решений. Все это мы объединили в наших магистерских программах, реализуя проблемно-ориентированный подход к обучению. То есть, полученные магистрантами знания сразу применяются для решения прикладных задач в сфере нефтегазового инжиниринга, внедрения и разработки наукоемких продуктов, основанных на современных интеллектуальных технологиях. Мы приглашаем пройти обучение не только выпускников бакалавриата, но и уже действующих сотрудников данного сектора промышленности , — сказал Сергей Борисович.

Одной из центральных стала секция «Полимерные композиционные материалы для нефтегазовой отрасли — материалы и конструкции для строительства инфраструктуры». Доклады участников секции были посвящены применению полимерных композиционных материалов (ПКМ) для повышения эффективности инженерных решений на объектах нефтегазовой отрасли. Как было отмечено, такое применение сопряжено с рядом методических, технических и эксплуатационных сложностей и ограничений. Поэтому важно обмениваться лучшими практиками, изучать инновационные разработки, их преимущества, ограничения и потенциал для улучшения производственных процессов и оборудования.

Одним из модераторов секции выступил директор программ технологического развития функции «Инжиниринг» ПАО «Газпром нефть» Роман Панов. Он поблагодарил Политехнический университет за постоянное внимание к теме ПКМ и обозначил высокую актуальность тематики на примере деятельности «Газпром нефти». Добывающие активы компании расположены в регионах с экстремальными условиями разработки, в том числе в зоне Арктики. Поэтому для компании ключевыми являются вопросы снижения капитальных затрат при освоении промыслов, оптимизации материалоемкости решений и трудоемкости работ.

Данную тему продолжила начальник конструкторского отдела компании «Татнефть-Пресскомпозит» Екатерина Зарипова. Были представлены примеры проектов, реализованных с применением композитной продукции на объектах нефтедобычи и нефтепереработки, строительства и капитального ремонта, обозначены результаты проведенных опытно-промышленных работ и потенциальные перспективы в этой области.

В секции также выступил заведующий лабораторией НТК «Новые технологии и материалы» ПИШ СПбПУ Борис Ермаков. Его доклад касался исследования влияния водоотталкивающего покрытия на работоспособность конструкций из полимерных композиционных материалов в условиях экстремально низких температур.

Параллельно шла работа в секции «Коррозия, старение и биоповреждения: механизмы зарождения и разрушения, оценка ресурса, мониторинг коррозионных процессов». В числе докладчиков была инженер НТК «Новые технологии и материалы» ПИШ СПбПУ, студентка 2 года магистратуры ПИШ СПбПУ, обучающаяся по программе «Организация и управление цифровыми наукоемкими производствами» Анна Ровбо. Она представила результаты исследования влияния микроструктурных состояний низколегированных трубных сталей на углекислотную коррозию при транспорте и закачке СО2.

Инженер отдела энергетического машиностроения ПИШ СПбПУ Дарья Ожгибесова участвовала в работе секции «Цифровое материаловедение — создание новых материалов, моделирование процессов деградации, цифровые испытания», посвященной обсуждению последних тенденций в области цифрового материаловедения в применении к различным отраслям нефтегазовой отрасли. Дарья представила исследование, направленное на разработку расчетных методик промысловых трубопроводов из полимерных композиционных материалов.

В этот раз мы решили подготовить связанные доклады о моделировании материала на разных уровнях описания поведения композитных структур вплоть до разработки цифрового двойника промыслового трубопровода из ПКМ. Эти работы являются также и магистерскими диссертациями моих коллег Дианы Зайнуллиной и Полины Мухаметовой. В нашей студенческой команде еще участвует Михаил Шульга. Так на практике, не связанной с коммерческими проектами нашего отдела, ребята погружаются в разработку цифровых двойников композиционных материалов и изделий из них , — рассказала Дарья Ожгибесова.

В рамках конференции работала секция «Управление коррозией на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отрасли», где обсуждали наиболее успешные примеры решения острых коррозионных проблем нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий, а также методологии, которые можно рекомендовать для применения в отрасли. Был организован круглый стол на тему «Новые теплоизоляционные материалы и возможность их применения в нефтегазодобывающей отрасли», участниками которого стали представители организаций строительной отрасли, сотрудники исследовательских организаций и производители теплоизоляционных материалов. Отдельную секцию посвятили теме борьбы с осложнениями при добыче углеводородов. Таким образом деловая программа конференции обеспечила комплексный подход к вопросу повышения надежности и экономической эффективности добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI