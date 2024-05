Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Информационная группа «Интерфакс» представила результаты ежегодного рейтингового исследования университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». По итогам исследования Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого укрепляет свою позицию в 2024 году и занимает 7 место, войдя в топ-10 лучших вузов страны и став лучшим университетом Санкт-Петербурга! За год Политех поднялся в рейтинге сразу на 20 пунктов.

Качество образовательных программ по направлению «Государственное и муниципальное управление», реализуемых Высшей школой административного управления ИПМЭиТ, растет с каждым годом. Об этом свидетельствуют наличие профессионально-общественной аккредитации, участие профессорско-преподавательского состава в конкурсных и аттестационных комиссиях органов исполнительной власти Санкт-Петербурга в качестве независимых экспертов, традиционно высокая доля трудоустройства выпускников, участие и победы студентов в региональных, всероссийских и международных конференциях, конкурсах и олимпиадах.

Директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин отметил: Итог рейтингового исследования этого года — значимая победа всего коллектива Высшей школы административного управления и радостная новость для института. Считаю, что это справедливая, объективная констатация качества образовательных программ по направлению подготовки “Государственное и муниципальное управление”. Желаем коллегам дальнейших успехов, и не сдавать свои позиции .

Оценка вузов производилась по девяти показателям.

Число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ. Доля публикаций авторов университета в журналах RSCI по теме «Государство и право» за период 2021-2023 гг. Среднее цитирование статей в журналах RSCI по теме «Государство и право», опубликованных в период 2021-2023 гг. Доля публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике «Государство и право» в период 2021-2023 гг. Среднее цитирование статей авторов университета по теме «Государство и право», опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2021-2023 гг. Доля публикаций авторов университета в журналах ВАК по теме «Общественные науки» за период 2021-2023 гг. Среднее цитирование статей в журналах ВАК по теме «Общественные науки», опубликованных в период 2021-2023 гг. Оценка участия студентов вуза в олимпиаде «Я — Профессионал» по ГМУ в 2023 г., в рамках которой студенты ВШАУ заняли призовые места. Оценка участия студентов вуза в кейс-чемпионате по ГМУ в 2023 г., в рамках которого команда магистрантов ВШАУ «Великие» отправились в Петропавловск-Камчатский и одержали победу .

Выражаем благодарность профессорско-преподавательскому и учебно-вспомогательному персоналу Высшей школы административного управления ИПМЭиТ за их значительный вклад в качество подготовки будущих государственных управленцев!

