Новые квартиры по программе реновации получили уже более 150 тысяч москвичей

С начала реализации программы реновации город предложил квартиры в новостройках более чем 160 тысячам москвичей. Из них свыше 150 тысяч человек уже заключили соответствующие договоры и стали правообладателями современного жилья. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан. Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах», — рассказал Владимир Ефимов.

Всем жителям предлагают квартиры, полностью готовые к заселению. В них выполнена улучшенная отделка, они оснащены сантехникой и электрическими плитами. В новых квартирах столько же комнат, как и в старых, но их площадь часто больше.

«С начала реализации программы договоры с городом заключили 27,7 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа, на востоке столицы правообладателями жилья стали 19,8 тысячи человек, на западе — 18,7 тысячи, на севере — 18 тысяч, на юго-западе — 16,9 тысячи», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что сейчас в рамках программы возводят 224 новостройки, еще 253 дома проектируются.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что под заселение по программе реновации с начала года передали 20 жилых комплексов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

