Новинки, бестселлеры и проба пера: Политех на Петербургском книжном салоне

На XIX Санкт-Петербургском международном книжном салоне свою продукцию представили более 250 участников. Среди них — Издательско-полиграфический центр СПбПУ «Политех-пресс».

«Мы — известное издательство прославленного университета, поэтому должны быть представлены на Петербургском книжном салоне, — говорит заместитель директора Издательско-полиграфического центра СПбПУ Полина Бородина. — По данным Российской книжной палаты, на протяжении последних десяти лет наш центр ежегодно входит в тройку лидеров по количеству выпущенных изданий в Санкт-Петербурге. У нас современная полиграфическая техника, возможности, новые технологии, оборудование — это тоже немаловажно».

В течение четырёх дней издатели, писатели и читатели общались и обменивались опытом, рассказывали об особенностях производства печатной продукции. ИПЦ «Политех-пресс» представил книжные новинки 2024 года, среди которых особый интерес у посетителей вызвал красочный фотоальбом «Флора и фауна» , изданный к 125-летию университета. Познакомиться ближе с природой парка и его обитателями гости смогли с помощью викторины на стенде Политеха.

«Издания Политехнического университета интересны самым разным посетителям, — рассказала ведущий менеджер Издательско-полиграфического центра СПбПУ Екатерина Киселева. — На нашем стенде размещены порядка 250 книг, среди которых методические пособия, учебники и монографии как сотрудников нашего университета, так и других авторов. Традиционно на салон приходят выпускники и работники вуза, чтобы поделиться воспоминаниями и узнать о новинках».

В подарок всем гостям «Политех-пресс» в этом году подготовил информационный буклет «Лента времени. 125 лет истории Политеха». Он сложен гармошкой и вмещает необычные и малоизвестные факты из жизни университета и политехников.

Каждый год «Политех-пресс» поддерживает основные темы, объявленные Книжным салоном. В этом году это было 225-летие А. С. Пушкина и Год семьи. Поэтому посетителям стенда СПбПУ предлагали поучаствовать в творческих заданиях: написать ответ на вопрос: «Что для тебя семья?» и продолжить стихотворение, начинающееся первой строкой Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье». В «Марафоне стихосложения» были, например, такие сочинения:

«Люблю тебя, Петра творенье,

люблю свободу, вдохновенье,

которые ты нам даёшь.

Люблю возможность быть открытой,

люблю прогулки вдоль Невы,

где так легко, великолепно, так просто даришь счастье ты»;

***

«Люблю тебя, Петра творенье…

На миг ты стал мне вдохновеньем,

Но не идёт стихотворенье,

Как ни крути, как ни пиши».

***

«Люблю тебя, Петра творенье;

Твой гордый царственный венок.

Пишу тебе стихотворенье,

Чтобы цвести ты дальше мог».

Фотоархив

