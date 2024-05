На полях ПМЭФ-2024 пройдет первый Национальный форум «ИИ – будущее сегодня»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый Национальный форум «Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня» состоится 4 июня на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Искусственный интеллект – один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активности бизнеса и реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» до 2030 года ИИ-технологии проникнут в самые разные отрасли. В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для поиска наиболее эффективных способов решения стоящих перед ними задач. Площадка Национального Форума «ИИ – будущее сегодня» предоставляет возможность для такого диалога. Приглашаю всех специалистов, вовлеченных в разработку и внедрение искусственного интеллекта, принять участие в работе Форума для практической интеграции ИИ в экономику страны», – отметил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Деловая программа включает обсуждение вопросов применения прикладных ИИ-технологий в территориальном управлении, нефтегазовой и металлургической промышленности, здравоохранении и медицине, финансово-банковском секторе и строительстве. Запланировано также обсуждение Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в РФ, анализ аспектов правового регулирования применения ИИ-разработок, привлечения инвестиций, кадрового обеспечения, информационной безопасности в ИТ-системах. В течение дня будет работать биржа деловых контактов, состоятся практические семинары и мастер-классы.

«Санкт-Петербург взял курс на повсеместную цифровизацию города для того, чтобы цифровые инструменты были еще больше внедрены в жизнь города. В первую очередь это касается технологий «умного города», развитие которых невозможно без совершенствования ИИ и интеграции с городскими системами. Поэтому мы рады приветствовать в Санкт-Петербурге первый Национальный форум «ИИ – будущее сегодня», участники которого всегда находятся на острие инноваций и предлагают новые решения цифровой повести, особенно на старте реализации задач проекта «Экономика данных», о котором объявил Президент Российской Федерации», – подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

К участию приглашаются представители органов государственной власти, экспертного сообщества, образовательных и научных организаций, разработчики и отраслевые пользователи ИИ-сервисов.

Национальный форум состоится при поддержке Минэкономразвития России и Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Организаторами выступают НП «РУССОФТ», СПбГЭУ и ООО «ИМГ/ВСБ».

Подробная информация и регистрация : aiappforum

