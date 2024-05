На выставке-форуме «Россия» представили систему сертификации технологий ИИ «Интеллометрика» НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках дней Росстандарта на выставке-форуме «Россия» прошла дискуссия о том, как обеспечить доверие к технологиям искусственного интеллекта. Участники рассказали о подходах к испытаниям систем ИИ в промышленности, управлении городом, образовании, в области контроля вредных выбросов. На сессии также была представлена система добровольной сертификации технологий ИИ «Интеллометрика», разработанная в Вышке. Модерировал дискуссию Сергей Владимирович Гарбук, директор по научным проектам НИУ ВШЭ, председатель российского комитета по стандартизации № 164 «Искусственный интеллект». Он отметил важность отраслевой работы в области испытаний ИИ.

«Ключевая задача НИУ ВШЭ как руководящего органа системы добровольной сертификации (СДС) “Интеллометрика” заключается в методической помощи и координации деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий. При этом проведение испытаний и оценки соответствия должно осуществляться на базе ведущих отраслевых организаций», — сказал он. Эксперты НИУ ВШЭ создали первую национальную межотраслевую систему добровольной сертификации в области искусственного интеллекта «Интеллометрика». Она прошла регистрацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Технологические решения на основе ИИ будут в том числе проходить оценку на безопасность, что повысит доверие к ним пользователей. Система продумана так, чтобы исключить возможное влияние разработчиков и других заинтересованных лиц на результаты испытаний. Потребителям независимая оценка поможет сориентироваться на растущем рынке продукции и услуг с применением технологий искусственного интеллекта и даст гарантии безопасности. Сертификация также будет способствовать повышению общего уровня качества продукции. А производители, получившие сертификат, смогут повысить спрос на свои предложения. Созданная система носит межотраслевой характер. НИУ ВШЭ будет обеспечивать соблюдение единства подходов к оценке соответствия продукции ИИ с учетом специфики отдельных сфер. Университет также займется обеспечением взаимодействия между участниками системы.

Начальник отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта Вячеслав Тутаев подчеркнул, что добровольная сертификация может проводиться в рамках систем, созданных для конкретных отраслей или технологий. «Она направлена на поддержание высоких стандартов качества и безопасности продукции и услуг в сфере ИИ, а также способствует укреплению доверия потребителей и партнеров к продукции и услугам, использующим технологии ИИ», — полагает Вячеслав Тутаев. По мнению Олега Мерецкова, члена-корреспондента Академии информатизации образования, доцента кафедры «Техническое регулирование на евразийском пространстве» Академии стандартизации, метрологии и сертификации, наличие данной системы сертификации можно расценивать как однозначно положительный факт. Он способствует «развитию сети испытательных лабораторий в области систем с искусственным интеллектом, накоплению экспертного опыта оценивания их качества и развитию соответствующей нормативно-правовой базы».

Роман Родин, директор Научно-технического центра ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, рассказал об испытаниях средств измерения с искусственным интеллектом, особое внимание уделив проведению натурных испытаний как одного из способов обеспечения доверия к ИИ. Он сообщил, что сейчас проходят процедуры создания органов по оценке соответствия «Интеллометрики». В мероприятии приняли участие представители ведущих организаций в области разработки и испытаний систем ИИ: Департамента информационных технологий города Москвы, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта, Института развития информационного общества, НИЦ «Охрана», Института стандартизации Росстандарта и др.

