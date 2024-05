Source: MIL-OSI Russian Language News

На ВДНХ и в парке Северного речного вокзала открылись выставки детских рисунков, посвященных городскому хозяйству. Они приурочены к Международному дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.

Юные художники — дети специалистов комплекса городского хозяйства Москвы — в красочных работах показали, как они представляют себе профессии своих родителей. Еще ребята изобразили город будущего и благоустроенные столичные объекты.

На рисунках юных дарований изображены увлеченный работой сварщик, аварийная бригада АО «Мосгаз», пожарные, специалисты городских приютов для животных, водитель снегоуборочной техники, дворник, повелители электросетей — энергетики, а также гуру графиков и цифр — бухгалтер.

Не остались без внимания юных художников и результаты работы городских служб. Некоторые участники выставки изобразили благоустроенный двор с новой детской площадкой, другие показали путь воды от водоисточника к потребителю, а кто-то своим рисунком подчеркнул важность бесперебойного снабжения электроэнергией всех столичных объектов.

Увидеть работы юных художников можно около Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ (павильон № 5) и в парке Северного речного вокзала на аллее, прилегающей к зданию.

