Минэкономразвития расширяет таксономию техсуверенитета

Министерство экономического развития предлагает дополнить таксономию технологического суверенитета и список проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации (ТСиСА) новыми направлениями и критериями. Это позволит отнести к проектам ТСиСА те, которые также необходимо признать приоритетными для импортозамещения и техсуверенитета.

Таксономия технологического суверенитета — это стимулирующий инструмент для бизнеса, который подразумевает применение сниженных коэффициентов риска при финансировании приоритетных проектов банками, что призвано облегчить привлечение для них кредитных средств по приемлемым ставкам.

Основная идея разработки таксономии — создать дополнительные стимулы для финансирующих организаций кредитовать именно те проекты, в которых заинтересовано государство и которые способствуют форсированию производства инновационной продукции и освоению современных технологий по критически важным направлениям, замещению поставок зарубежных материалов, комплектующих и оборудования в сфере высоких технологий продукцией российского производства.

«Президент поставил амбициозную цель — обеспечить достижение технологического суверенитета страны. Первостепенная задача государства — поддержка крупных инвестиционных проектов. Совместно с федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества был сформирован широкий набор инструментов и мер такой поддержки. В частности, таксономия технологического суверенитета позволяет снизить нагрузку на капитал банков. Благодаря этому уже 12 крупных проектов в машиностроении, энергетике, науке получили доступ к льготному кредитованию», — прокомментировал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В целях развития механизма ТСиСА предлагается включить в таксономию направления и критерии проектов технологического суверенитета, охватывающие зеленые проекты в промышленности высоких переделов, энергетике и отрасли обращения с отходами, связанные со строительством электростанций при условии использования российских турбин и комплектующих, обустройством и развитием новых месторождений редкоземельных металлов, производством композитных материалов, оборудования для производства СПГ, возобновляемой, водородной и атомной энергетики, а также высокотехнологичных товаров на основании актуализированных перечней импортозамещения (практически по каждому направлению), которые составляет Министерство промышленности и торговли РФ.

Кроме того, предлагается дополнить таксономию направлениями и критериями проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, связанными с созданием круглогодичных курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на озере Байкал, инфраструктуры для развития туристической отрасли, а также направленными на реализацию инвестиционных проектов, соответствующих плану развития Северного морского пути до 2035 года.

Проектом постановления предусмотрено расширение стимулирующего регулирования финансовых инструментов, используемых для финансирования проектов ТСиСА, путем включения облигаций, выпускаемых эмитентами для целей финансирования проектов ТСиСА.

