Минэкономразвития: на Дальнем Востоке инвесторам станет проще получать субсидии на строительство модульных отелей

Правительство утвердило условия выдачи субсидий на строительство модульных отелей в регионах Дальнего Востока, Арктики и на Крайнем Севере. Для предпринимателей, реализующих проекты на этих территориях, установлена возможность получать субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство глэмпингов незаводского производства.



Такое решение, позволяющее упростить условия получения поддержки для дальневосточных инвестпроектов, принято по поручению Президента России Владимира Путина. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Решение связано с отдалённостью этих территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку. Оно позволит поддержать инвесторов, реализующих проекты для комфортного отдыха туристов, снизить затраты и сократить сроки реализации проектов в том числе, в отдаленных районах.



«Программа субсидирования строительства модульных гостиниц является одной из наиболее востребованных в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В соответствии с программой за 2022-2024 годы поддержаны проекты почти 18 тыс. новых номеров. Мы видим, как сегодня растет интерес путешественников к Дальнему Востоку, при этом в регионах округа не хватает качественного номерного фонда. Строительство модулей позволяет в короткие сроки восполнить этот дефицит, развивать туризм в отдаленных районах, которые раньше могли посещать только подготовленные туристы, сейчас же появляются новые возможности, например, для семей с детьми», – прокомментировал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.



Обеспечить доработку условий предоставления субсидий регионам, входящим в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, на поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения Правительству поручил Президент по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край в январе 2024 года.

