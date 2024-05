Магистрантка Гуманитарного института НГУ впервые стала лауреатом стипендии Правительства РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Магистрантка направления «Журналистика» Гуманитарного института НГУ Надежда Черепанова стала лауреатом стипендии Правительства России молодым деятелям культуры и искусства. Студентка вошла в шестёрку лучших в сфере кино.

Престижной национальной стипендией ежегодно награждаются наиболее перспективные молодые композиторы, музыканты, кинематографисты, художники, писатели и театральные деятели. Голосование за кандидатуры проходит в несколько этапов. Итоговое решение принимала коллегия Министерства культуры России.

— Впечатления, конечно, самые яркие и незабываемые! Успех на таком уровне действительно вдохновляет и мотивирует на дальнейшую работу. Когда тебя оценивают среди лучших в стране, это придаёт уверенности в своих силах и профессиональных навыках.

Я очень благодарна за поддержку, которую получала в НГУ, — за советы и наставничество преподавателей, за все прекрасные годы в университете. Так получилось, что у меня была возможность учиться в Санкт-Петербурге, но, побывав в НГУ, я уже не смогла сделать другой выбор.

Надеюсь, что получение стипендии откроет мне новые возможности. Безусловно, это не только финансовая поддержка, но и возможность участвовать в значимых проектах, знакомиться с мастерами в области кино, а также продолжать обучение и совершенствовать свои навыки, — отметила Надежда Черепанова.

В прошлом году девушка вместе с соавторами, Дарьей Пономаренко и Тамарой Варламовой, вошла в число победителей международного кинофестиваля «Встречи в Сибири» с документальным фильмом «Другой уровень», который рассказывает нам о жизни слепого уличного музыканта и его противоречивых отношениях с человеком, ставшим его «глазами». По словам Надежды, это стало для неё трамплином и замотивировало на новые свершения в сфере культуры. Для участия в конкурсе Правительства студентка готовила множество документов и демонстрировала уровень творческого мастерства, разрабатывая сценарную заявку.

— Думаю, что моя победа связана с несколькими факторами. Во-первых, я стремлюсь постоянно развиваться в своём деле. Кино — не просто моя работа, а то, что вдохновляет меня каждый день. Верю, что моя преданность делу и энтузиазм видны в каждом проекте. Во-вторых, в кино я ищу и очень хочу обрести свой уникальный «голос»: стараюсь рассказывать истории, которые затрагивают важные темы и резонируют с аудиторией на глубоком эмоциональном уровне. Кроме того, я участвую в кинофестивалях, где есть возможность обмениваться опытом и учиться у лучших в индустрии. Это позволяет мне быть в курсе тенденций и технологий, что тоже сильно способствует росту. И, наконец, я думаю, мне помогло то, что я всегда открыта для новых идей и готова экспериментировать. Вообще, мне кажется, что люди очень боятся показать свою хрупкость и ранимость. И все те чувства, которые таят глубоко в душе. И, может быть, главная смелость — не бояться иногда открывать их. Я искренне стремлюсь научиться этой храбрости, — рассказала Надежда.

Сейчас студентка продолжает активно развиваться в сфере киноиндустрии и уже работает над новыми проектами.

— В первую очередь творчески я сосредоточена на документальном кино. Для меня очень важно передавать эмоции и чувства: и нежность, и чуткость, и любовь, и тонкость, и мечты. Один из значимых наших проектов — документальный фильм «Другой уровень». Ещё одна работа, которая мне необычайно дорога, — это «Зона красоты», документальный фильм, который сейчас находится на стадии монтажа. Эти фильмы сняты с потрясающей командой, моими коллегами Дашей Пономаренко и Томой Варламовой.

Помимо кинематографии, есть ещё одна сфера искусства, которая стала важной частью моей жизни, — это парфюмерия. Я веду свой личный проект — парфюмерный блог на YouTube — «CHERAMAL».

«Cher» — сокращение моей фамилии, но ещё и знаменитое сердечное обращение на французском языке, обозначающее «любимый, любимая». Так начинаются все письма дорогих друг другу людей. А «Амаль» на арабском — «Надежда». Так что Амаль Клуни — это Надежда Клуни в известной степени. В своём блоге я делюсь впечатлениями об ароматах, брендах и даю советы по выбору парфюма. Парфюмерия для меня — это ещё одна форма красоты, которая позволяет выражать эмоции и создавать уникальные образы, — поделилась Надежда Черепанова.

