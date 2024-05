Лекарство от страха: политехники принесли в детскую больницу четыре «коробки храбрости»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 мая, в День рождения Санкт-Петербурга, сотрудники Управления по связям с общественностью СПбПУ и волонтёры центра «Гармония в Политехе» посетили клинику детской хирургии Минздрава России, чтобы поздравить маленьких пациентов с праздником и передать четыре «коробки храбрости» с подарками. Их собрали студенты и сотрудники университета.

«Коробка храбрости» — проект фонда «Клуб добряков». Идея акции состоит в том, чтобы побороть детский страх перед врачами и скрасить пребывание в больнице. Летом это особенно нелёгкое испытание, хочется гулять по солнышку, а не сидеть и грустить в палате. А некоторым тяжёлым пациентам приходится ещё ради эффективного лечения лежать неподвижно. Поэтому приход гостей с подарками вносит приятное разнообразие в больничный быт, развлекает детей и улучшает настроение родителям.

Уже в пятый раз политехники принесли коробки храбрости с подарками в клинику детской хирургии. Всё здесь знакомо, и воспитатель отделения для больных костно-суставным туберкулёзом Наталья Мережкина встречает нас как родных и ведёт по отделению. Заходим в палаты, здороваемся, говорим, что сегодня день рождения Санкт-Петербурга, а скоро ещё и День защиты детей, а значит, есть целых два повода вручать и получать подарки. Многие пациенты не местные, ведь в больнице лечат ребят со всей страны. Вместе с родителями они понемногу узнают историю нашего города и Политеха, который находится рядом, через дорогу. А если в коробке лежат ещё и фирменные политеховские сувениры, то знакомство становится более ощутимым. Браслеты с логотипом — буквой Пи — порадовали ребят постарше, ведь игрушки их уже не интересуют. Вообще, в этот раз в больнице оказалось довольно много подростков, и хорошо, что собирая коробки, неравнодушные политехники о них не забыли и купили, например, антистрессовые раскраски. Такими пользуются и взрослые!

Аня и мама Юлия шесть лет приезжают сюда из Краснодара.

«Сделали операцию, теперь собираемся домой, всё хорошо, улучшения есть, — поделилась Юлия. — Больница прекрасная, уже все здесь свои. В прошлый раз подарки на Новый год приносили, дочка тогда взяла бисер. А сейчас фломастеры».

Обойдя все палаты и одарив всех желающих, мы передали оставшиеся подарки в процедурный кабинет. Там они будут выполнять важную задачу: отвлекать внимание детей от уколов, перевязок и других медицинских манипуляций. Мысли об игрушке вытеснят страх, и всем станет легче — и пациенту, и медицинскому работнику.

Второй год в акции участвуют заместитель директора центра «Гармония в Политехе», руководитель волонтёрского штаба Виолетта Ли и ответственная за гуманитарное направление Татьяна Плеханова. А для второкурсницы Гуманитарного института (направление «международные отношения») Айгуль Гуламовой это первый опыт, и она чувствует себя очень вдохновлённой.

«Мне очень понравилось, я хочу и дальше участвовать в таких мероприятиях, помогать людям, — поделилась девушка. — Хочу стать волонтёром».

Акция прошла в рамках проекта «Лепота», который поддерживает многие добрые инициативы в Политехе.

