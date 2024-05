«Карта безопасности» в библиотеке № 244

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы

В Международный день защиты детей для юных посетителей библиотеки № 244 проведут интерактивную игру «Карта безопасности». На карточках описаны трудные и опасные ситуации, из которых нужно найти выход. Игра создана при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и позволяет детям легко запомнить правила безопасного поведения в общественных пространствах и на природе.

