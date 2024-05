История района: в галерее «Измайлово» откроется новая выставка

Source: MIL-OSI Russian Language News

31 мая в галерее «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Музей района Измайлово». Посетители узнают, как из небольшого подмосковного села вблизи бывшей усадьбы царя Алексея Михайловича Романова Измайлово превратилось в столичный район с ценным историческим и архитектурным наследием и как развивалось в дальнейшем. Экспозиция посвящена периоду с 1838 по 1989 год.

С середины XIX века в Измайлове стала развиваться промышленность, появились фабричная архитектура и рабочие поселения. В 1930-е годы его территория вошла в состав Москвы. Это время также известно уникальными проектами, которым не суждено было воплотиться в жизнь. Так, в экспозицию войдут материалы о Центральном стадионе СССР и жилых застройках.

В первое послевоенное десятилетие в Измайлове построили около 300 каменных домов. Впервые вблизи жилых кварталов района появилось метро. На выставке можно увидеть чертежи и фотографии наиболее ярких построек советской неоклассики.

В 1960-е годы в Измайлове началось активное строительство. Район расширился на север до Щелковского шоссе, появилось еще три станции метро. Были возведены тысячи жилых домов и около 20 общественных зданий, среди которых выдающиеся образцы советского модернизма.

