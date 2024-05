Дни семьи стартовали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 28 мая стартовали Дни семьи. Тематические дни проводятся в рамках Года семьи в Российской Федерации и приурочены к Международному дню защиты детей.

В рамках Дней семьи, которые продлятся до 1 июня, в павильоне «Роснефти» все желающие смогут послушать лекции работников предприятий Компании о реализуемых проектах по поддержке многодетных семей, о корпоративных мероприятиях и волонтерских акциях с участием сотрудников и их детей.

Павильон посетят дети из семейного центра «Молодая Гвардия», для которых представители Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проведут увлекательные викторины, мастер-классы и профориентационные лекции.

Всех маленьких гостей экспозиции ждут демонстрация мультфильмов, в создании которых принимала участие «Роснефть», и встречи по азбуке кибербезопасности с экспертами «Движения первых». Ребята, в числе которых дети из новых регионов РФ, вместе с родителями побывают на экскурсиях по павильону и получат в подарок сувениры от Компании.

1 июня, в Международный день защиты детей, специально для гостей павильона Компании состоится выступление народного артиста России, пианиста Юрия Розума. Также в этот день пройдет презентация художественного фильма «Мой любимый чемпион». Участие в мероприятии примут создатели фильма, актеры, а также представители Министерства культуры, Министерства спорта и Федерации конного спорта РФ.

«Роснефть» уделяет особое внимание укреплению и поддержке традиционных семейных ценностей. Компания поддерживает многодетные семьи, развивает социальные проекты по поддержке семьи и детства. Значительные средства направляются на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, домов ребенка и социально-реабилитационных центров. Ежегодно предприятия Компании проводят многочисленные тематические мероприятий для работников и их детей.

Сотрудники предприятий «Роснефти» принимают активное участие в различных благотворительных всероссийских и региональных акциях, ориентированных на детей: новогодняя «Елка желаний», «Помоги пойти учиться», «Рождественская елка», «Весенняя неделя добра», «Тепло детям», «Портфель первокласснику», «Соберем ребенка в школу», «Чужих детей не бывает», «Дед Мороз в каждый дом», «Подарок к школе», «Подарок Деда Мороза».

«Роснефть» создает и развивает систему довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников. В регионах присутствия Компании создаются профильные «Роснефть-классы», которые в своей деятельности учитывают особенности развития территориальной экономики, потребности локального рынка труда.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

28 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI