Дни Молодежи пройдут на Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

15 и 16 июня на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который в этом году состоится в рамках выставки-форума «Россия», пройдут Дни Молодежи. Мероприятия программы адресованы молодым специалистам, которые выбирают карьеру в сфере туризма. В эти дни традиционно пройдут образовательные сессии, мастер-классы, воркшопы, питчинги, ярмарки работодателей.

«Стремительный рост туристической отрасли открывает сегодня большие возможности для молодежи. Индустрия гостеприимства в поиске молодых инициативных кадров, имеющих свежие идеи и желающих попробовать себя в этой сфере. Мы в рамках стратегической сессии по развитию туризма, которая состоялась под председательством Премьер-Министра России Михаила Мишустина, определили, что отрасли к 2030 году необходимы еще 400 тыс. специалистов. Из них около 80 тыс. – выпускники высших и средних учебных заведений, в том числе маркетологи, финансисты, гиды, повара, экскурсоводы. Кроме того, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» ежегодно тысячи специалистов могут повысить квалификацию или получить новую профессию в этой сфере. Уже в этом году в образовательных центрах, созданных по нацпроекту в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге, планируется подготовить более 5 тысяч специалистов, почти половина из которых – молодежь», – сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Архитектура молодежной программы включает в себя 20 тематических треков и 4 основных блока: «Работа в туризме», «Бизнес в туризме», «Блогерство в туризме» и «Путешествия для молодых».

К участию приглашены представители федеральных органов исполнительной власти и региональных туристических ведомств, вузов, туроператоров и других компаний индустрии. Вместе с молодыми специалистами и студентами они обсудят вопросы построения успешной карьеры в области туризма, практики создания собственного бизнеса и турпродуктов, а также новые возможности молодежного туризма в России.

«Молодежь – двигатель инновационных идей, способных изменить туристическую индустрию. И сейчас мы понимаем, что будущее туризма в России находится в руках молодых специалистов, которые уже сейчас решительно настроены вносить большой вклад в развитие отрасли. Поэтому форум «Путешествуй!» уже второй год подряд становится площадкой, где студенты и выпускники отраслевых вузов могут получить ценную информацию от экспертов, обменяться опытом и мыслями друг с другом, найти единомышленников и даже будущего работодателя. Я уверен, что два дня совместной продуктивной работы подарят участникам успешные проекты, полезные знакомства, и, конечно, вдохновение на новые свершения!», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Российского туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко.

Полная архитектура программы Дней Молодежи представлена на официальном сайте форума: rustravelforum.com

В этом году Форум пройдет с 12 по 16 июня в рамках выставки-форума «Россия» при официальной поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, АНО «Национальные приоритеты» и ведущих отраслевых объединений в сфере туризма.

