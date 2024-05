Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России. На нём рассмотрели вопросы, связанные с реализацией обновлённой стратегии НТР. В мероприятии приняли участие президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Дмитрий Чернышенко провел заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) Российской Федерации

В рамках совещания обсудили реализацию пилотного проекта по внедрению института руководителей по научно-технологическому развитию в субъектах страны, включая рассмотрение региональных программ НТР.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал значимость интеграции науки и региональных программ развития. Стратегией НТР предусмотрено создание института руководителей по научно-технологическому развитию как на федеральном, так и на региональном уровнях – в 80 регионах страны уже определены такие руководители. Кроме того, в 20 пилотных субъектах завершилась подготовка госпрограмм НТР. Субъекты при данном подходе могут сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП регионов. Такой механизм в том числе будет способствовать технологическому лидерству, достижение которого обозначил глава государства в новом указе о национальных целях развития до 2030 года», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в пилотном проекте участвуют: Санкт-Петербург, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края и республики Башкортостан, Татарстан и Мордовия.

Минобрнауки совместно с правительством Новосибирской области и другими заинтересованными ведомствами поручено оказать поддержку регионам – участникам проекта по доработке государственных программ НТР. Региональные программы должны быть дополнены с учётом новых национальных целей развития России на период до 2030 года, а также приоритетных направлений научно-технологического развития, важнейших наукоёмких критических и сквозных технологий. Они должны включать федеральные и региональные меры поддержки в науке, высшем образовании, инновационном предпринимательстве и управлении сферой интеллектуальной собственности. Результаты работы будут представлены в рамках форума «Технопром-2024».

На заседании были рассмотрены проекты перечней приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоёмких технологий. Проекты включают 28 наукоёмких технологий по 7 приоритетным направлениям научно-технологического развития: высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое к природным изменениям сельское хозяйство, безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации (данных), интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы (включая автономные транспортные средства), укрепление социокультурной идентичности и повышение уровня образования российского общества, адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

«Обновлённой стратегией научно-технологического развития предусмотрено представление комиссией проектов перечней приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоёмких технологий в Совет при Президенте по науке и образованию. После утверждения эти приоритеты станут ориентиром в фокусировке всех научных исследований и разработок в стране», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

На совещании также затронули вопрос подходов к формированию плана по реализации стратегии НТР, их разработка ведётся по поручению Президента по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI