Госдума ратифицировала Соглашение СНГ о свободной торговле услугами

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 28 мая, поддержали ратификацию Соглашения СНГ о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Документ был подписан в Сочи 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

«Цель — создание единых стандартов защиты инвесторов, предсказуемых правил доступа на рынки услуг и ведения бизнеса», — пояснил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Соглашение не затрагивает отношения между государствами — членами ЕАЭС, которые уже применяют либеральные условия торговли и инвестирования. Устанавливается преференциальный режим торговли услугами и осуществления инвестиций с Таджикистаном и Узбекистаном.

Положениями Соглашения предусматриваются безопасность и защита вложенных инвестиций и торговли услугами, предоставление режима наибольшего благоприятствования и национального режима с небольшим количеством исключений.

Соглашение вступает в силу 5 июня 2024 года для тех трех стран, кто его уже ратифицировал: года

Беларуси, Киргизии и Таджикистана, для остальных стран — через 30 дней после уведомления исполкома СНГ.

