Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 28 мая, единогласно поддержали ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Ираном. Документ подписан в конце прошлого года и призван заменить собой действующее с 2018 года временное соглашение.

Напомним, сейчас преференции охватывают около 60% российского экспорта товаров, которые поставляют в Иран по пониженным пошлинам. Благодаря временному соглашению товарооборот с Ираном за 4 года увеличился в 2 раза: с $2,1 млрд. в 2019 до $4,1 млрд в 2023 году.

«Новые договоренности затрагивают практически весь российский экспорт и существенно улучшают условия нашей торговли», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

В частности, средний размер пошлин на российскую продукцию снизится примерно в 4 раза (до 4,5%), а по большинству категорий пошлина вовсе будет нулевой. В их числе — металлургическая продукция, электроаппаратура, электрические машины и оборудование, механическое оборудование, продукция лесопромышленного комплекса, химическая продукция, трубы, ж/д локомотивы, мясо КРС, кондитерские изделия, сахар и др.

«Все это позволит нашему бизнесу экономить до $300 млн в год», — отметил Владимир Ильичев.

Он назвал беспрецедентными условия доступа на иранский рынок для Евразийского союза. Ни одно из подобных торговых соглашений Ирана с другими странами не предусматривает полную отмену пошлин и такой широкий товарный охват. Либерализация не коснется лишь особо чувствительных товаров. Это порядка 12–13% категорий товаров, менее 5% от объема торговли как для Ирана, так и для ЕАЭС.

«Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. Рассчитываем, что достигнутые договоренности также станут стимулом и для развития транспортного коридора „Север — Юг“, формирования новых цепочек добавленной стоимости», — заключил замглавы Минэкономразвития РФ.

«Наше сотрудничество с Ираном выходит на еще более высокий уровень, — отметил в своем выступлении первый замест председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. — Не секрет, что вслед за этим многосторонним документом в течение этого года состоится подписание всеобъемлющего соглашения между Россией и Ираном о сотрудничестве, закладывающего политические и прочие основы для развития наших отношений». Комментируя прогнозируемую экономию российского бизнеса на отмене пошлин, первый зампред комитета выразил уверенность, что «это придаст синергетический эффект не только взаимной торговле, но и расширению возможностей» России и Ирана. «По подсчетам наших экономистов, для того, чтобы быть самодостаточными, наша экономика, как и экономика любой страны, должна располагать рынком объемом примерно 300 млн потребителей, чтобы все необходимое могло производиться у нас и при этом иметь рынок сбыта. И чтобы не было необходимости полагаться на кооперацию, в том числе с недружественными странами. Мы наращиваем этот общий рынок ратификацией этого соглашения», — подчеркнул Константин Затулин.

