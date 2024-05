Госдума поддержала законопроект о ГЧП в космической отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона, закладывающий основы для государственно-частного партнёрства (ГЧП) в космической отрасли. Законопроект был подготовлен Минэкономразвития совместно с Советом Федерации.

В качестве приоритетных направлений для применения механизмов ГЧП значатся проекты по обеспечению широкополосного доступа в сеть «Интернет» и дистанционному зондированию Земли, которое используется, например, для изучения потоков парниковых газов в рамках проекта по созданию Российской системы климатического мониторинга.



Минэкономразвития уже обсудило возможную схему реализации таких проектов с участниками рынка, которая заключается в создании наземной космической инфраструктуры и технологически связанного с ней имущества в виде спутников.

«Актуальность законопроекта вызвана необходимостью развития частной космической деятельности в Российской Федерации, а также созданием благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в российскую космическую отрасль. Государству важно стимулировать развитие новых технологий и активно их использовать, а бизнесу необходимо эффективнее реализовывать свои проекты. Для правовой возможности реализации проектов ГЧП в космической отрасли достаточно внесения точечных изменений в законодательство о космической и навигационной деятельности, а также в законодательство о концессиях и ГЧП», — отметил первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов.

«Космос всегда был сферой интересов государства, в первую очередь, но сейчас частные компании всё активнее включаются в его освоение. ГЧП в космической отрасли – это удобный механизм взаимодействия государства и бизнеса. Частные структуры быстрее реагируют на изменение рынка, могут инвестировать и оперативно запускать новые проекты. Для развития предпринимательской космической деятельности и создания благоприятной среды для привлечения частных инвестиций в отрасль требуется новое правовое регулирование этой сферы», – рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике, сенатор Мурат Хапсироков.

Так, в законопроекте предлагается закрепить возможность финансирования космической деятельности в рамках соглашений о ГЧП и концессий. В Закон о навигационной деятельности ведомство предлагает внести возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частому инвестору по концессионному соглашению или соглашению о ГЧП. В Законе о концессиях пополнится перечень объектов соглашений за счет объектов космической инфраструктуры и спутниками.



Принятие такого законопроекта обеспечит возможность создания для Российской Федерации полноценной орбитальной группировки космических аппаратов. Реализация предполагаемых законопроектом положений откроет новые перспективы для предпринимательской деятельности в космической отрасли.

