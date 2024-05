Горожане выберут лучшие граффити проекта «Нетстен»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие граффити выставки «Нетстен». Участникам предлагают выбрать своих фаворитов из работ шести художников.

Тема экспозиции — «Ритм города». Молодые авторы должны были показать, как преображается столица в течение суток. Единое бетонное полотно длиной 72,5 метра и высотой 2,5 метра разделили на шесть «холстов» — по числу художников. Они изобразили разные временные интервалы, так что на единой картине зритель видит, как меняется Москва — от утренней суеты до ночной атмосферы.

Впервые бетонный забор вдоль железнодорожных путей от станции метро «Курская» до поворота на дорогу в креативные кластеры «Винзавод» и Artplay стал пространством современного искусства в 2022 году. С тех пор два раза в год молодые авторы представляют здесь свои работы, объединенные общей темой. Посмотреть их могут все желающие. Выставку курирует Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

Победители народного голосования получат памятные награды проекта «Активный гражданин» и Москомархитектуры.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,9 миллиона человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

