Город выставил на торги пять помещений для бизнеса в трех районах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В июне предприниматели смогут приобрести пять помещений для бизнеса в Северном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Инвесторы смогут принять участие в аукционах по продаже пяти объектов коммерческой недвижимости общей площадью 958,1 квадратного метра. Они расположены в районах Аэропорт, Рязанский и Академический. Помещения свободного назначения находятся вблизи станций метро с высоким пешеходным трафиком. С учетом местоположения, планировочных и конструктивных решений они подходят для ведения бизнеса в сфере услуг или торговли, а также для размещения офиса», — рассказал Максим Гаман.

Три помещения общей площадью 116,2 квадратного метра объединены в один лот и находятся по адресу: 1-я Новокузьминская улица, дом 19. Объект площадью 448,4 квадратного метра расположен по адресу: 3-й Балтийский переулок, дом 4, корпус 1. Еще одно помещение площадью 393,5 квадратного метра находится по адресу: Нахимовский проспект, дом 52/27.

«В зависимости от выбранного объекта торги состоятся 4 или 10 июня. Принять в них участие смогут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку», — отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Ознакомиться с их характеристиками, с лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на инвестиционном портале Москвы. На протяжении 10 лет он остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, в том числе о налоговых режимах и льготах.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI