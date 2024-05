В Политехе обсудили перспективные машиностроительные технологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе прошла международная научно-практическая конференция «Перспективные машиностроительные технологии (Advanced Engineering Technologies) AET 2024», посвященная 125-летию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и пятилетию Высшей школы машиностроения. Организатор — Высшая школа машиностроения Института машиностроения, материалов и транспорта.

В 2024 году Международная научно-практическая конференция “Перспективные машиностроительные технологии (Advanced Engineering Technologies) AET 2024” проходит под флагом знаковой даты 125-летия Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Передовые технологии в области машиностроения являются локомотивом развития России. Я поздравляю вас с началом конференции и надеюсь, что вы планируете здесь обсудить актуальные темы. Желаю вам удачи, хороших докладов и общения. Вижу, что здесь много молодых людей. Это замечательно, что много молодёжи участвует в конференции. Удачи вам! — приветствовал участников конференции директор ИММиТ Анатолий Попович.

На конференции поднимались актуальные вопросы машиноведения и технологии машиностроения, компьютерных технологий в машиностроении, технологии конструкционных материалов и материаловедения, машин и технологии обработки металлов давлением, управления качеством в машиностроении. Впервые была введена секция «Интеллектуальные системы, автоматизация и робототехника».

В дни работы конференции с докладами о своей научно-исследовательской работе выступили специалисты, преподаватели, аспиранты и студенты из учебных заведений и предприятий России, Алжира, Беларуси, Ирака, Казахстана, Китая, Молдовы, Франции.

13 мая, в первый день конференции, говорили об истории создания Высшей школы машиностроения. Профессор ВШМ Михаил Радкевич представил доклад об истории становления ИММиТ и кафедр, вошедших в состав Высшей школы машиностроения. Об основании, развитии и современной работе научного направления «Машины и технология обработки металлов давлением» рассказал профессор ВШМ Леонид Аксенов. С докладом о становлении и формировании кафедры «Технология машиностроения» выступил доцент ВШМ Сергей Любомудров.

Для участников конференции провели обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости, стрелки Васильевского острова и Смольного собора. К началу работы конференции опубликован сборник трудов из 124 статей, входящий в российский индекс научного цитирования.

