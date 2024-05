В Калининграде введены в эксплуатацию два корпуса кампуса «Кантиана»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В России по поручению Президента создаётся сеть современных университетских кампусов мирового уровня, в том числе на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде. Два учебных корпуса кампуса «Кантиана» введены в эксплуатацию.

«Проекты по строительству университетских кампусов не только обеспечат страну высококвалифицированными кадрами, но и станут драйверами развития территорий. Кампусы помогают сформировать современную комфортную городскую инфраструктуру для студентов, преподавателей и жителей города. На территории кампуса “Кантиана„ общей площадью около 110 тыс. кв. м построены и введены в эксплуатацию первые здания. В корпусах “БФУ Экспо„ обустроены учебные пространства, зоны для мероприятий различного формата и многофункциональный центр для студентов и преподавателей», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул важность создания университетских кампусов. К 2030 году их должно быть не менее 25, а к 2036 году – до 40. Новые корпуса кампуса БФУ имени Канта располагают всем необходимым для учёбы и научной деятельности – здесь размещена приёмная комиссия, обустроены пространства для лекций и презентаций. Построена также большая библиотека на 500 человек. Кроме того, в кампусе будут функционировать лаборатории, специализирующиеся на разработках, соответствующих экономическим потребностям субъекта», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Оба современных корпуса с витражным остеклением откроются уже в ближайшее время.

«Проектными решениями предусмотрено оснащение кампуса самым современным оборудованием с автоматизированным управлением инженерными системами. Особенностью студенческого городка станет режим открытого доступа и комплексной безопасности на основе цифровых технологий и биометрии», – сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В настоящее время на территории кампуса строители возводят учебный корпус «Биомед», здание Института высоких технологий, конференц-комплекс, здание Высшей школы философии и социальных наук и два общежития. После завершения строительства их оснастят современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием.

Всего на территории Балтийского федерального университета построят шесть учебных корпусов и два общежития примерно на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Также на территории университета появится улица с кафе, магазинами и отделениями банков.

