Высокотехнологичная помощь и возможности для роста специалистов: как в столице формируется медицина завтрашнего дня

В Москве формируется медицина завтрашнего дня. В городе не только обновляют инфраструктуру, но и создают возможности для профессионального роста врачей. Об этом на открытии общего собрания членов отделения медицинских наук Российской академии наук в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы поставили перед собой задачу — сформировать медицину завтрашнего дня. Это очень крупные и обязательно многопрофильные современные высокотехнологичные клиники, в которых находятся специализированные центры. Мы работаем в этом направлении: полностью обновляем всю медицинскую инфраструктуру. И начали именно с онкологии. Уже в следующем году мы закончим строительство нового центра для 62-й больницы и тем самым завершим формирование каркаса онкологической помощи», — рассказала заммэра.

В Москве создают принципиально новые технологические пространства, где пациенты получают помощь незамедлительно и в комфортных условиях.

Раньше при строительстве больниц устанавливали как можно больше коек, потому что они требовались для проведения практически всех видов лечения. Сейчас пространства стараются организовать так, чтобы пациент мог получить помощь, даже не оставаясь в клинике. В городе уже есть комфортные дневные и стационары кратковременного пребывания, эндоскопические центры, которые в первую очередь работают по онкологическому профилю.

Кроме того, в столице создаются условия для повышения квалификации врачей и их профессионального роста. Город заинтересован в хороших специалистах, а для этого они должны иметь возможность участвовать в научной деятельности.

«Мы очень хотим, чтобы в столице каждый врач занимался наукой. Мы поддерживаем все клиники города Москвы, которые желают реализовать те или иные научные проекты. Все коллективы имеют право подать заявку на получение такой грантовой поддержки. Ежегодно выделяется миллиард рублей из бюджета Москвы на то, чтобы московские клиники самостоятельно, в коллаборации друг с другом либо с федеральными центрами реализовывали целевые научные проекты. Мы создали целую инфраструктуру поддержки различных инноваций, систему поддержки клинических исследований лекарственных препаратов. Активно открываем московскую медицину для всех этих инноваций. И конечно, приглашаем всех представителей Российской академии наук вместе с нами заниматься этим проектом», — сказала Анастасия Ракова.

Московская медицина сильно изменилась за последние годы. Это позволяет обеспечить технологический суверенитет и дает возможность внедрять лучшие мировые практики.

